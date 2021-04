Covid in Italia, 16.974 nuovi contagi e 380 decessi (Di giovedì 15 aprile 2021) In Italia crescono ancora i contagi seppur lievemente. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute giovedì 15 aprile i nuovi positivi sono 16.974 (in leggera crescita rispetto ai 16.168 di mercoledì). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 aprile 2021) Increscono ancora iseppur lievemente. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute giovedì 15 aprile ipositivi sono 16.974 (in leggera crescita rispetto ai 16.168 di mercoledì).

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus, bollettino 15 aprile: 380 morti (ieri 469), 17mila nuovi positivi, tasso contagio su al 5,3% Sono 3.417 (3.490) i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 73 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Mentre gli ingressi giornalieri, ...

'Impatto pandemia maggiore sui giovani, uno su tre avverte sintomi depressivi': l'indagine della Fondazione Italia in Salute ...compreso in una fascia d'età tra i 18 e i 25 anni denuncia di soffrire di sintomi depressiv i legati all'emergenza Covid - 19 . Questo è quanto emerge dalla ricerca condotta dalla Fondazione Italia ...

Covid Toscana, grana vaccini agli over 80: bene sulla prima dose, male su entrambe Firenze, 15 aprile 2021 - La Toscana a ieri si trovava ultima in Italia per la vaccinazione di entrambe dosi agli over 80 (dato regionale pari al 28%), e prima per la somministrazione della prima dose ...

Fabio Rampelli, la metafora di Paperinik per sdrammatizzare la tragedia del Covid "Possiamo essere tutti Paperinik". Il post di Fabio Rampelli che sdrammatizza questa fase tragica con un sorriso grazie a un post ...

