(Di mercoledì 14 aprile 2021) Saranno settimane fitte di appuntamenti, incontri e decisioni da prendere in materia economica per Mario. Tradida 40 miliardi per finanziare nuovi ristori, Def el’agenda è fitta e dainizieranno così i faccia a faccia con le principali forze politiche del Paese che si protrarranno fino a lunedì nel tentativo di arrivare a decisioni condivise: alle 17 il presidente del Consiglio vedrà la delegazione del Movimento 5 Stelle, mentre alle 18.30 toccherà alla Lega. Venerdì, poi, alle 17 incontro con Forza Italia, alle 18.30 con il Pd per poi riprendere alle 17 di lunedì con Fratelli d’Italia e alle 18.30 con Italia Viva. Sul tavolo di confronto ci sono due temi caldissimi: quello delle misure di sostegno all’economia e quello del Piano ...

Advertising

Azione_it : Il Governo ha appena approvato uno scostamento di bilancio da 40 miliardi. Chiediamo con forza che sia destinato pr… - AzzolinaLucia : Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusu… - Agenzia_Italia : Draghi avvia il confronto con i partiti: Recovery plan e dl Imprese sul tavolo - WRicciardi : RT @Azione_it: Il Governo ha appena approvato uno scostamento di bilancio da 40 miliardi. Chiediamo con forza che sia destinato prevalentem… - fattoquotidiano : Scostamento di bilancio, Def e Recovery Plan: da domani Draghi incontra i partiti -

Ultime Notizie dalla rete : Scostamento bilancio

E ancora, viene applaudito trasversalmente perché approva unodidi 40 miliardi di euro, venendo incontro alle richieste di un mondo economico alle corde, soprattutto tra le ...Più di un ministro ha insistito per dare un segnale sulle riaperture, prima di passare a discutere didie di Def, i due provvedimenti economici che saranno approvati dal Cdm ...Saranno settimane fitte di appuntamenti, incontri e decisioni da prendere in materia economica per Mario Draghi. Tra scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare nuovi ristori, Def e Recovery ...Il Cdm si appresta a dare il via libera allo scostamento di bilancio di 40 miliardi. Da Salvini e Letta appoggio al premier ...