Roma | Fonseca | ' Per passare il turno con l' Ajax non penseremo al risultato dell' andata'

Advertising

Eurosport_IT : Paulo #Fonseca è furioso: 'Sono bugie. È difficile da accettare questo atteggiamento in una settimana importante in… - Tele_Nicosia : Fonseca carica la Roma “Con Ajax il match più importante” - Maracanasport : RT @UEFAcom_it: ???? Le parole di Paulo #Fonseca alla vigilia della sfida della #Roma all'#Ajax ?? #UEL | @OfficialASRoma - emersonss45 : RT @SkySport: Roma-Ajax, Fonseca: 'Partita più importante della stagione, non possiamo sbagliare' - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fonseca carica la Roma “Con Ajax il match più importante” - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Per passare il turno contro l'e accedere alla semifinale di , la strategia della e di sarà quella di immaginare di partire dallo 0 - 0: 'Voglio una squadra che lotti senza pensare all'andata, con l'...PARTITA PERFETTA ? Come una settimana fa ad Amsterdam,sa che la suaper passare il turno dovrà fare "la partita perfetta. Noi non dobbiamo pensare all'andata, anzi dobbiamo lottare come ...La partita Roma - Ajax del 15 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...FONSECA INTERVISTA SKY - Non solo la conferenza stampa. Alla vigilia del match decisivo contro l'Ajax, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca..