Morto in carcere Bernie Madoff: era la mente della truffa del secolo (Di mercoledì 14 aprile 2021) E' Morto in carcere a 82 anni, Bernie Madoff, condannato a 150 anni con l'accusa di essere stato l'architetto di una delle maggiori truffe della storia. Lo riportano i media americani, secondo i quali Madoff sarebbe Morto per cause naturali. Madoff è Morto all'erà di 82 anni. Era stato arrestato nel dicembre del 2008 dopo che una talpa, identificata poi in uno dei suoi figli, lo aveva denunciato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) E'ina 82 anni,, condannato a 150 anni con l'accusa di essere stato l'architetto di una delle maggiori truffestoria. Lo riportano i media americani, secondo i qualisarebbeper cause naturali.all'erà di 82 anni. Era stato arrestato nel dicembre del 2008 dopo che una talpa, identificata poi in uno dei suoi figli, lo aveva denunciato L'articolo proviene da Firenze Post.

