Matrimonio tra fischietti: l'ex arbitro Webb sposa la collega Steinhaus (Di mercoledì 14 aprile 2021) l'ex arbitro internazionale Howard Webb ha sposato Bibiana Steinhaus, passata alla storia in quanto nel 2017 fu il primo arbitro donna a dirigere in uno dei top 5 campionati europei, la Bundesliga. Pur essendosi ritirata l'anno scorso, Steinhaus sta continuando la carriera come assistente VAR. Webb invece è diventato famoso per aver diretto la finale dei Mondiali sudafricani 2010 vinta dalla Spagna. I due si sono sposati il mese scorso con una cerimonia molto ristretta e senza ospiti a causa delle normative per il Covid.

