Lavori urgenti alle fognature: chiusa via Porta Dipinta in Città Alta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Via Porta Dipinta è stata chiusa al traffico nel primo pomeriggio di mercoledì 14 aprile. I tecnici di Uniacque e dei Lavori Pubblici del Comune di Bergamo si sono messi immediatamente al lavoro per risolvere un problema con una fognatura all’altezza del civico 7 della via che da piazza Mercato delle Scarpe conduce all’area verde della Fara e a Porta Sant’Agostino. Secondo le rilevazioni fatte, starebbe cedendo un cunicolo sotterraneo, problematica che richiede un intervento urgente. La strada rimarrà chiusa al transito dei veicoli fino al termine dei Lavori di messa in sicurezza: vietato l’ingresso ai garage dei civici 2e, 2f, 2g e 2h. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Viaè stataal traffico nel primo pomeriggio di mercoledì 14 aprile. I tecnici di Uniacque e deiPubblici del Comune di Bergamo si sono messi immediatamente al lavoro per risolvere un problema con una fognatura all’altezza del civico 7 della via che da piazza Mercato delle Scarpe conduce all’area verde della Fara e aSant’Agostino. Secondo le rilevazioni fatte, starebbe cedendo un cunicolo sotterraneo, problematica che richiede un intervento urgente. La strada rimarràal transito dei veicoli fino al termine deidi messa in sicurezza: vietato l’ingresso ai garage dei civici 2e, 2f, 2g e 2h.

Advertising

el_marrano : Ho chiesto a due fornitori esterni due lavorazioni possibilmente un po’ urgenti, mi hanno risposto che dovevano ved… - ZGravita : RT @Godela27: @raffaellapaita Mi dia retta. La cosa migliore, del Ponte, è la gomma. La famosa (almeno fino a qualche anno fa) Gomma del Po… - ObiettivoGraff : RT @Graffignana: ?? DICONO DI NOI - @ilCittadinoLodi ?? Si punterà al “piano B” per le strade al Cesolone ?? C’è tanto da fare, poco per volt… - Graffignana : ?? DICONO DI NOI - @ilCittadinoLodi ?? Si punterà al “piano B” per le strade al Cesolone ?? C’è tanto da fare, poco p… - Godela27 : @raffaellapaita Mi dia retta. La cosa migliore, del Ponte, è la gomma. La famosa (almeno fino a qualche anno fa) Go… -