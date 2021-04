Isola 15 | due nuove naufraghe hanno un ex famoso in comune | “Per loro sarà paradossale trovarsi lì insieme”

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Com’è ormai noto da settimane, ci saranno delle new entry interessanti nelle prossime puntate dell’dei Famosi 2021, tra cui quelle di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. La quindicesima edizione del game-show guidata da Ilary Blasi ha aperto i battenti da quasi un mese ormai. La conduttrice, affiancata da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi non ha nascosto la sua spontaneità durante questi primi appuntamenti conquistando letteralmente il pubblico di Canale 5. La produzione, nonostante il cast molto variopinto, ha deciso però di dare nuova linfa al gruppo attraverso dei nuovi sbarchi, tra cui quello di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Che cos’inle due dame del piccolo schermo? Un ex, piuttosto scomodo, checondiviso ainsaputa circa dieci anni fa. ...