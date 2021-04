I problemi di Facebook con la geografia e la toponomastica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fosse per Facebook, non ci sarebbe la possibilità di parlare del cavallo di Troia a causa del nome della città. Le strette maglie degli algoritmi che analizzano le eventuali regole delle pagine sul social, hanno fatto una nuova vittima: la città di Bitche, in Francia. Per quasi un mese (dal 19 marzo scorso a ieri, martedì 13 aprile) il piccolo comune transalpino ha dovuto fare i conti con l’intervento a gamba tesa del social network che aveva bloccato quella pagina a causa del nome “Bitche” che, per assonanza con la lingua anglosassone, sembrava richiamare l’insulto “Bit*h“. Alla fine, dopo un lungo carteggio tra il primo cittadino transalpino e Menlo Park, tutto è tornato alla normalità. LEGGI ANCHE > Arriva Hotline di Facebook, ibrido tra Clubhouse e le live di Instagram Nelle scorse settimane, un caso analogo era capitato su Twitter, il cui ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fosse per, non ci sarebbe la possibilità di parlare del cavallo di Troia a causa del nome della città. Le strette maglie degli algoritmi che analizzano le eventuali regole delle pagine sul social, hanno fatto una nuova vittima: la città di Bitche, in Francia. Per quasi un mese (dal 19 marzo scorso a ieri, martedì 13 aprile) il piccolo comune transalpino ha dovuto fare i conti con l’intervento a gamba tesa del social network che aveva bloccato quella pagina a causa del nome “Bitche” che, per assonanza con la lingua anglosassone, sembrava richiamare l’insulto “Bit*h“. Alla fine, dopo un lungo carteggio tra il primo cittadino transalpino e Menlo Park, tutto è tornato alla normalità. LEGGI ANCHE > Arriva Hotline di, ibrido tra Clubhouse e le live di Instagram Nelle scorse settimane, un caso analogo era capitato su Twitter, il cui ...

