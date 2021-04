Vaccino e trombosi, Johnson & Johnson come AstraZeneca? (Di martedì 13 aprile 2021) Sul Vaccino Johnson & Johnson, trombosi rare e stop precauzionale, “quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti non è una cosa diversa da quel che è successo in Europa la settimana scorsa” con AstraZeneca. Il virologo Massimo Clementi commenta così all’Adnkronos Salute le notizie arrivate oggi dagli Usa riguardo al prodotto scudo J&J che in questi giorni era in distribuzione anche in Europa. “C’è qualche sospetto che ci siano alcune seppur rarissime trombosi profonde anche con altri vaccini che si basano più o meno sulla stessa tecnologia, e quando si passa dagli studi valutativi a numeri più alti” della vita reale “il dubbio viene. Penso che la Fda abbia la possibilità di valutare fino in fondo questa cosa. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Sulrare e stop precauzionale, “quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti non è una cosa diversa da quel che è successo in Europa la settimana scorsa” con. Il virologo Massimo Clementi commenta così all’Adnkronos Salute le notizie arrivate oggi dagli Usa riguardo al prodotto scudo J;J che in questi giorni era in distribuzione anche in Europa. “C’è qualche sospetto che ci siano alcune seppur rarissimeprofonde anche con altri vaccini che si basano più o meno sulla stessa tecnologia, e quando si passa dagli studi valutativi a numeri più alti” della vita reale “il dubbio viene. Penso che la Fda abbia la possibilità di valutare fino in fondo questa cosa. A ...

