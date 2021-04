Vaccini: prenotazioni riaperte in Toscana per 70-79enni. Arrivate dosi Astrazeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riapre oggi, mercoledì 14 aprile 2021, il portale regionale per le prenotazioni dei Vaccini anti Covid: circa 15mila dosi di Astrazeneca saranno a disposizione della fascia di età 70-79 anni. E' quanto fa sapere Andrea Belardinelli responsabile Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riapre oggi, mercoledì 14 aprile 2021, il portale regionale per ledeianti Covid: circa 15miladisaranno a disposizione della fascia di età 70-79 anni. E' quanto fa sapere Andrea Belardinelli responsabile Sanità digitale e innovazione della RegioneL'articolo proviene da Firenze Post.

