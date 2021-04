Tottenham, Mourinho verso l’addio: al suo posto si pensa a un ex Juventus (Di martedì 13 aprile 2021) Sembrava il giusto innesto per far fare un salto di qualità importante a una rosa ricca di talento. José Mourinho non è riuscito nell'impresa di portare il Tottenham a primeggiare. Subentrato a nemmeno metà della stagione 2019/20, il tecnico portoghese ha rilevato una squadra reduce da una finale di Champions League. Tuttavia i risultati non sono arrivati: nelle coppe continentali due ottavi di finale, uno in Champions e uno in Europa League. In Inghilterra, le cose non sono andate meglio, con gli Spurs sempre fuori dai primi quattro posti.caption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="3000" Tottenham Mourinho (getty images)/captionCAMBIOCosì diventa altamente probabile l'addio al termine della stagione. Al posto di Mourinho, si valuta un altro tecnico di altissimo livello. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Sembrava il giusto innesto per far fare un salto di qualità importante a una rosa ricca di talento. Josénon è riuscito nell'impresa di portare ila primeggiare. Subentrato a nemmeno metà della stagione 2019/20, il tecnico portoghese ha rilevato una squadra reduce da una finale di Champions League. Tuttavia i risultati non sono arrivati: nelle coppe continentali due ottavi di finale, uno in Champions e uno in Europa League. In Inghilterra, le cose non sono andate meglio, con gli Spurs sempre fuori dai primi quattro posti.caption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="3000"(getty images)/captionCAMBIOCosì diventa altamente probabile l'addio al termine della stagione. Aldi, si valuta un altro tecnico di altissimo livello. ...

Advertising

ItaSportPress : Tottenham, Mourinho verso l'addio: al suo posto si pensa a un ex Juventus - - infoitsport : Tottenham, avanti con Mourinho anche dopo la fine della stagione: l'esonero costerebbe troppo - gilnar76 : Dall’Inghilterra – V ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Il #Tottenham pensa a Sarri per il dopo Mourinho - - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Dall’Inghilterra – Tottenham, Mourinho al passo d’addio: Sarri in pole per sostit… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho Dall'Inghilterra - Tottenham, Mourinho vicino all'addio: Sarri prima scelta per la panchina Ultime calcio - Lontano sei punti dalla zona Champions League, il Tottenham pensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di José Mourinho. Nonostante il contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all'anno, il futuro di ...

Tottenham pensa a Sarri per la prossima stagione Lontano sei punti dalla zona Champions League, il Tottenham pensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di José Mourinho. Nonostante il contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all'anno, il futuro di ...

Il difficile finale di stagione del Tottenham di Mourinho L'Ultimo Uomo Bayern Monaco, addio Boateng: Mourinho ci prova Sulle sue tracce al momento ci sarebbero diversi club interessati, ma secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, il Tottenham di Josè Mourinho sarebbe la principale candidato ad acquisire le ...

Dall’Inghilterra – Vicino l’addio di Mourinho al Tottenham: Sarri prima scelta per la sostituzione Maurizio Sarri è sempre in attesa di una nuova panchina: ci sono tante pretendenti su di lui, ma stavolta, secondo il "Daily Mail" anche il Tottenham ...

Ultime calcio - Lontano sei punti dalla zona Champions League, ilpensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di José. Nonostante il contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all'anno, il futuro di ...Lontano sei punti dalla zona Champions League, ilpensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di José. Nonostante il contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all'anno, il futuro di ...Sulle sue tracce al momento ci sarebbero diversi club interessati, ma secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, il Tottenham di Josè Mourinho sarebbe la principale candidato ad acquisire le ...Maurizio Sarri è sempre in attesa di una nuova panchina: ci sono tante pretendenti su di lui, ma stavolta, secondo il "Daily Mail" anche il Tottenham ...