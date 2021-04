Titoli Stato | spread apre stabile a 103 punti base

(Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Lotra Btp e Bund tedeschipoco mosso a 103, in linea con la chiusura della vigilia sul mercato obbligazionario. Il tasso di rendimento del Btp decennale si attesta allo 0,76%, in lieve rialzo.

