“Tempo di cura”: Monsignor Paglia a Oliveto Citra all’evento per le vittime del Covid-19 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOliveto Citra (Sa) – Una giornata per la memoria, dedicata alle vittime del Covid-19. A Oliveto Citra, mercoledì 14 aprile, l’evento “Tempo di cura. Essere comunità dopo la pandemia”, organizzato dalla Fondazione San Francesco d’Assisi Onlus in collaborazione con il Comune di Oliveto Citra. Ospite della giornata Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nominato dal Ministro Speranza, lo scorso 21 settembre, a capo della commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. “Per me è un grande piacere e un grande onore approfondire, a Oliveto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021)di lettura: 3 minuti(Sa) – Una giornata per la memoria, dedicata alledel-19. A, mercoledì 14 aprile, l’evento “di. Essere comunità dopo la pandemia”, organizzato dalla Fondazione San Francesco d’Assisi Onlus in collaborazione con il Comune di. Ospite della giornataVincenzo, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nominato dal Ministro Speranza, lo scorso 21 settembre, a capo della commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. “Per me è un grande piacere e un grande onore approfondire, a...

"Tempo di cura": Monsignor Paglia a Oliveto Citra all'evento per le vittime del Covid-19 Oliveto Citra (Sa) – Una giornata per la memoria, dedicata alle vittime del Covid-19. A Oliveto Citra, mercoledì 14 aprile, l'evento "Tempo di cura. Essere comunità dopo la pandemia", organizzato dall ...

