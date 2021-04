Speranza: salgono i ‘rumors’ secondo cui potrebbe essere ‘spostato’ ad altri prestigiosi incarichi (Di martedì 13 aprile 2021) Certo è che, sia ‘lui’ che Di Maio, sono gli unici ministri rimasti ben saldi al loro posto dopo l’avvento di Mario Draghi, ed entrambi – come gli altri ‘Made in Conte’ – per nulla additabili per chissà quali ‘meriti particolari’. Dunque non sorprende poi più di tanto il crescendo di ‘rumors’ secondo cui l’attuale ministro della Salute sarebbe prossimo a lasciare la poltrona per altri incarichi. Un tam-tam mediatico che monta di ora in ora, e che anche il ‘Messaggero’ oggi ha rimarcato, scrivendo che lo stesso Draghi vorrebbe proporre a Speranza un ruolo comunque ‘considerevole’, pur di placare i ‘mal di pancia’ di Lega e Fi, che stanno facendo vacillare la maggioranza. Addirittura, si parla di un posto accanto (se non sulla stessa poltrona), di Sandra Gallina, incaricata dalla ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) Certo è che, sia ‘lui’ che Di Maio, sono gli unici ministri rimasti ben saldi al loro posto dopo l’avvento di Mario Draghi, ed entrambi – come gli‘Made in Conte’ – per nulla additabili per chissà quali ‘meriti particolari’. Dunque non sorprende poi più di tanto il crescendo dicui l’attuale ministro della Salute sarebbe prossimo a lasciare la poltrona per. Un tam-tam mediatico che monta di ora in ora, e che anche il ‘Messaggero’ oggi ha rimarcato, scrivendo che lo stesso Draghi vorrebbe proporre aun ruolo comunque ‘considerevole’, pur di placare i ‘mal di pancia’ di Lega e Fi, che stanno facendo vacillare la maggioranza. Addirittura, si parla di un posto accanto (se non sulla stessa poltrona), di Sandra Gallina, incaricata dalla ...

Advertising

italiaserait : Speranza: salgono i ‘rumors’ secondo cui potrebbe essere ‘spostato’ ad altri prestigiosi incarichi - ToninoFil : @sarabanda_ @MauroPelizzoni2 in francia è tutto chiuso e salgono i contagi, in spagna avviene il contrario. io non… - Agatha93593533 : @Libero_official Maddai! “Fronte pro chiusure” vs “fronte pro riaperture”! ????????Se i contagi salgono nn possiamo ria… - CGzibordi : oggi come settori vanno il Software che aveva perso, recuperano quelli speculativi tipo Cinesi, salgono Linee Aeree… -