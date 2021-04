Rivolta a San Siro Si allarga l'indagine sui partecipanti (Di martedì 13 aprile 2021) San Siro come l'ex Piccola velocità. Cambia la location, ma la musica è sempre la stessa, cioè quella della trasgressione che diventa anche reato. E anche i protagonisti sembrano sempre gli stessi, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 aprile 2021) Sancome l'ex Piccola velocità. Cambia la location, ma la musica è sempre la stessa, cioè quella della trasgressione che diventa anche reato. E anche i protagonisti sembrano sempre gli stessi, ...

Rivolta di San Siro, denunciato il rapper IL GIORNO Vaccini anticovid: ventimila persone vaccinate, rispettato il target giornaliero stabilito dal commissario Sono 20mila i pugliesi vaccinati nella giornata di oggi, raggiungendo così il target giornaliero indicato dal Commissario straordinario per l’Emergenza Covid. Negli ultimi tre giorni la Puglia ha mant ...

Rivolta di San Siro, denunciato il rapper È il reato di cui è ora accusato il rapper Neima Ezza, nome d’arte di Amine Ezzaroui, nell’inchiesta sul maxi assembramento di sabato in via Micene, a San Siro. Ieri il diciannovenne di origine ...

