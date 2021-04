Organico Covid, Flc Cgil: dal Ministero segnali positivi per la riconferma. Siano con contratti fino al 30 giugno (Di martedì 13 aprile 2021) Comunicato Flc Cgil - Come FLC Cgil abbiamo seguito la vicenda dell'Organico aggiuntivo, il cosiddetto Organico Covid, sin dall'inizio, quando con una scelta maldestra il precedente governo aveva attivato le risorse per questo personale, ma ne aveva anche previsto il licenziamento in caso di lockdown. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) Comunicato Flc- Come FLCabbiamo seguito la vicenda dell'aggiuntivo, il cosiddetto, sin dall'inizio, quando con una scelta maldestra il precedente governo aveva attivato le risorse per questo personale, ma ne aveva anche previsto il licenziamento in caso di lockdown. L'articolo .

