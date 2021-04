Milan, Lucas Vazquez lontano? Ci provano PSG e Bayern Monaco (Di martedì 13 aprile 2021) Calciomercato Milan, su Vazquez piombano PSG e Bayern Monaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l’esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del Milan: su Lucas Vazquez infatti, esterno del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbero piombate con decisione il Bayern Monaco e soprattutto il PSG dell’ex rossonero Leonardo. MALDINI RIFLETTE – Il Milan, che su Vazquez sta facendo più di un pensierino per via dell’imminente svincolo, sta riflettendo se affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Calciomercato, supiombano PSG e: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l’esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del: suinfatti, esterno del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbero piombate con decisione ile soprattutto il PSG dell’ex rossonero Leonardo. MALDINI RIFLETTE – Il, che susta facendo più di un pensierino per via dell’imminente svincolo, sta riflettendo se affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

berghino : lucas hernandez > theo hernandez chi pensa il contrario è un tifoso del milan #BayernPSG #milan - eImudo : Aprile 2021, ore 9:14: Lucas Pasquetta in TL per 3 azioni da calciatore e un goal a porta spalancata, e Ac Milan c… - sportli26181512 : Milan, in Francia Paquetà ha conquistato tutti. Può essere un rimpianto?: Lucas Paquetà se n’era andato dal Milan..… - FabioGatto10 : RT @FabioGatto10: Il #Milan è seriamente interessato alla situazione di Lucas #Vazquez del #RealMadrid. Contratto in scadenza ed ovviamente… - sportli26181512 : Real Madrid, stagione finita per Vazquez: lo spagnolo accostato anche al Milan per la prossima estate: Tra i giocat… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lucas Milan, Lucas Vazquez lontano? Ci provano PSG e Bayern Monaco Calciomercato Milan, su Vazquez piombano PSG e Bayern Monaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l'esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del Milan: su Lucas Vazquez infatti, esterno del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbero piombate con decisione il Bayern Monaco e soprattutto il PSG dell'ex rossonero ...

Real Madrid, due big d'Europa su Lucas Vazquez Commenta per primo Secondo l'edizione online di As , Lucas Vazquez si sta muovendo per cercare una sistemazione dalla prossima stagione. Lo spagnolo, il ... Concorrenza per il Milan, altro club ...

Milan, Lucas Vazquez lontano? Ci provano PSG e Bayern Monaco Calcio News 24 Real Madrid, due big d’Europa su Lucas Vazquez: concorrenza per il Milan Commenta per primo Secondo l’edizione online di As, Lucas Vazquez si sta muovendo per cercare una sistemazione dalla prossima stagione. Lo spagnolo, il cui contratto scade il prossimo giugno, non rinn ...

Calciomercato Milan, su Vazquez aumenta la concorrenza: i dettagli Calciomercato Milan, su Vazquez piombano PSG e Bayern Monaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l’esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del Milan: su Lucas Vazquez infatti ...

Calciomercato, su Vazquez piombano PSG e Bayern Monaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l'esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del: suVazquez infatti, esterno del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbero piombate con decisione il Bayern Monaco e soprattutto il PSG dell'ex rossonero ...Commenta per primo Secondo l'edizione online di As ,Vazquez si sta muovendo per cercare una sistemazione dalla prossima stagione. Lo spagnolo, il ... Concorrenza per il, altro club ...Commenta per primo Secondo l’edizione online di As, Lucas Vazquez si sta muovendo per cercare una sistemazione dalla prossima stagione. Lo spagnolo, il cui contratto scade il prossimo giugno, non rinn ...Calciomercato Milan, su Vazquez piombano PSG e Bayern Monaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l’esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del Milan: su Lucas Vazquez infatti ...