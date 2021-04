Le destre e la malagestione della Sanità. Sicilia e Lombardia, due disastri con molto in comune (Di martedì 13 aprile 2021) Da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sicilia, un filo conduttore sembra accomunare le ombre che si addensano sulla gestione dell’emergenza Covid da parte di alcune Regioni. Emblematici i casi della Lombardia, dove si attende chiarezza sulla fornitura di camici divenuta per il Governatore Fontana un “affare di famiglia”, e della Sicilia, che vede il Governatore Musumeci ancora in sella nonostante l’indignazione suscitata dalla scoperta di pratiche “disinvolte” nella pubblicazione dei dati riguardanti la pandemia. Le destre e la malagestione della Sanità Entrambe le amministrazioni sono espressione di una destra che trova nella deriva populista della Lega e del movimento del Governatore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Da Nord a Sud, dallaalla, un filo conduttore sembra accomunare le ombre che si addensano sulla gestione dell’emergenza Covid da parte di alcune Regioni. Emblematici i casi, dove si attende chiarezza sulla fornitura di camici divenuta per il Governatore Fontana un “affare di famiglia”, e, che vede il Governatore Musumeci ancora in sella nonostante l’indignazione suscitata dalla scoperta di pratiche “disinvolte” nella pubblicazione dei dati riguardanti la pandemia. Lee laEntrambe le amministrazioni sono espressione di una destra che trova nella deriva populistaLega e del movimento del Governatore ...

