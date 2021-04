La vedova Calipari non ha dubbi | “Ho riscritto la legge sul Copasir | la presidenza spetta a FdI”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 aprile 2021) Per l’ex parlamentare dei Ds, Rosa Maria Villecco,di Nicola, ladeldeve andare a Fratelli d’Italia. Ladel funzionario dell’intelligence ucciso nel 2005 in Iraq nel corso dell’operazione che portò alla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, ne ha parlato in un’intervista su Spraynews.it. Rosasul: “Lo spirito dellariconosce le ragioni di FdI” “Mi pregio di aver collaborato alla riscrittura dellasull’intelligence – dice la Villecco, che è stata prima senatrice e quindi deputato dal 2006 al 2013 – che vuole garantire un contrappeso. E riserva, quindi – ricorda lasul– la...