Giulio Berruti sui social: “Io, vaccinato con AstraZeneca”. E scoppia la polemica contro il fidanzato di Maria Elena Boschi: “È under 40” (Di martedì 13 aprile 2021) Su Instagram le accuse: «Troppo giovane, non ne aveva diritto». Lui replica: «Sono un dentista iscritto all'albo dei medici» Leggi su lastampa (Di martedì 13 aprile 2021) Su Instagram le accuse: «Troppo giovane, non ne aveva diritto». Lui replica: «Sono un dentista iscritto all'albo dei medici»

