Firenze | morta Piper | eroe a quattro zampe della Polizia municipale Premiata da Ast nel 2019

Leggi su firenzepost

(Di martedì 13 aprile 2021) E' rimasta, piegata su una sedia, la pettorina con la scritta:di. Apparteneva a un'agente speciale:, cagnetta, antidroga e non solo, che era compagna di lavoro in prima linea dei vigili urbani fiorentini. Era stata scelta dall'Associazione Stampa Toscana, insieme al conduttore Fabrizio Fusi, per il premio Giornalisti Toscani, destinato a chi si distingue nell'impegno sociale L'articolo proviene daPost.