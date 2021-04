Advertising

BabboleoNews : Sono 414.454 le #dosi di #vaccino anti-#covid inoculate in #Liguria, pari all'86%, su 483.380 consegnate in… - ansa_liguria : Covid: Toti, riaprire basandosi su ospedalizzazioni - lifestyleblogit : Covid Liguria, oggi 231 contagi e 8 morti: bollettino 13 aprile - - qn_lanazione : Covid Liguria, tanti guariti: scendono i positivi al coronavirus nella regione - AnsaLiguria : Covid: ricoverati stabili, più malati in terapia intensiva. Tasso positività 3,1%.Guariti doppiano nuovi casi.11mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Sono 231 i nuovi positivi al- 19 oggi in, a fronte di 4728 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2594 tamponi antigenici rapidi. ...La Sono 231 i nuovi casi di positività alregistrati innelle ultime 24 ore, portando così il totale dei casi da inizio emergenza a 94.469. Calano gli attualmente positivi a 7.507 unità ( - 229). Stabile la situazione negli ...Priorità nella vaccinazione per le persone affette da Parkinson e altri parkinsonismi. La Liguria è una delle regioni più affette da questa malattia degenerativa di origine muscolare. "Credo che Toti, ...La Spezia, 13 aprile 2021 - Sono 231 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, portando così il totale dei casi da inizio emergenza a 94.469. Calano gli ...