Calciomercato Juventus: Griezmann possibile a una condizione (Di martedì 13 aprile 2021) Juventus, PSG e Liverpool monitorerebbero il futuro di Griezmann al Barcellona: le ultime su futuro dell’attaccante francese Il Barcellona starebbe valutando il futuro di Antoine Griezmann. L’attaccante francese non è tra gli incedibili, però finirebbe sul mercato per non meno di 80 milioni di euro come scrive la testata Todofichajes.com. Oltre al PSG e ad un possibile ritorno in patria, anche Juventus e Liverpool resterebbero vigili sulla situazione del giocatore campione del mondo. Griezmann rappresenterebbe un profilo di spessore per le due squadre in caso di cessione rispettivamente di Dybala e Salah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021), PSG e Liverpool monitorerebbero il futuro dial Barcellona: le ultime su futuro dell’attaccante francese Il Barcellona starebbe valutando il futuro di Antoine. L’attaccante francese non è tra gli incedibili, però finirebbe sul mercato per non meno di 80 milioni di euro come scrive la testata Todofichajes.com. Oltre al PSG e ad unritorno in patria, anchee Liverpool resterebbero vigili sulla situazione del giocatore campione del mondo.rappresenterebbe un profilo di spessore per le due squadre in caso di cessione rispettivamente di Dybala e Salah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - Yuro_23 : RT @SkySport: Calciomercato, la Juve pensa a Emerson Palmieri: lui vuole tornare in Italia - gilnar76 : Atalanta al lavoro verso la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Calciomercato, la Juve pensa a Emerson Palmieri: lui vuole tornare in Italia - EmenaIo : RT @SkySport: Calciomercato, la Juve pensa a Emerson Palmieri: lui vuole tornare in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: Griezmann possibile a una condizione Oltre al PSG e ad un possibile ritorno in patria, anche Juventus e Liverpool resterebbero vigili ...

Calciomercato, la Juve pensa a Emerson Palmieri: lui vuole tornare in Italia ... si tratta della Juventus , che continua a pensare a Emerson per l'estate 2021. Resta da capire se ...non privarsi dell'attaccante norvegese nato il 21 luglio 2000 nel corso del calciomercato 2021 per ...

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Insidia rossa CalcioMercato.it Liverani: “Napoli senza infortuni è al pari dell’Inter” La Juventus è stata la squadra che ha permesso davvero un distacco ... “Non dico di essere vicino ad Allegri per idee, ma il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza. Quando il Napoli ...

AUDIO - Liverani: "Napoli senza Covid e infortuni non aveva nulla da invidiare all'Inter" La Juventus è stata la squadra che ha permesso davvero un distacco ... "Non dico di essere vicino ad Allegri per idee, ma il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza. Quando il Napoli ...

Oltre al PSG e ad un possibile ritorno in patria, anchee Liverpool resterebbero vigili ...... si tratta della, che continua a pensare a Emerson per l'estate 2021. Resta da capire se ...non privarsi dell'attaccante norvegese nato il 21 luglio 2000 nel corso del2021 per ...La Juventus è stata la squadra che ha permesso davvero un distacco ... “Non dico di essere vicino ad Allegri per idee, ma il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza. Quando il Napoli ...La Juventus è stata la squadra che ha permesso davvero un distacco ... "Non dico di essere vicino ad Allegri per idee, ma il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza. Quando il Napoli ...