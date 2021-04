Bernabò Bocca: "Siamo riusciti a far scoprire la Grecia agli americani. Il governo ci dia una data certa per ripartire" (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente di Federalberghi: "Il ministro Garavaglia dice il 2 giugno. A noi va bene ma dobbiamo poter formulare un'offerte turistica ora. Gli hotel non si riaprono in un giorno e le isole Covid free sarebbe una buona operazione di marketing per tutto il Paese" Leggi su repubblica (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente di Federalberghi: "Il ministro Garava dice il 2 giugno. A noi va bene ma dobbiamo poter formulare un'offerte turistica ora. Gli hotel non si riaprono in un giorno e le isole Covid free sarebbe una buona operazione di marketing per tutto il Paese"

Ultime Notizie dalla rete : Bernabò Bocca Bernabò Bocca: 'Siamo riusciti a far scoprire la Grecia agli americani. Il governo ci dia una data certa per ripartire' Presidente Bernabò Bocca, non si sa ancora quando si riaprirà. L'Italia riuscirà a salvare la stagione estiva? 'Siamo al limite. Le vacanze si prenotano adesso, con regole di ingaggio chiare. Oggi dobbiamo ...

Turismo e ristorazione, gli operatori chiedono una road map. Ma i sindacati ammoniscono: "No a date di facciata" ... aggiunge il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Anche i sindacati temono una 'finta partenza', che potrebbe danneggiare strutture e lavoratori: 'Indicare ora una data per la riapertura del ...

Presidente, non si sa ancora quando si riaprirà. L'Italia riuscirà a salvare la stagione estiva? 'Siamo al limite. Le vacanze si prenotano adesso, con regole di ingaggio chiare. Oggi dobbiamo ...