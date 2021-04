Alfa Romeo Racing-F1: il team vuole continuare a crescere (Di martedì 13 aprile 2021) Il 18 Aprile 2021 andrà in scena il Gp di Imola ed oltre la strapotere di Louis Hamilton con la Mercedes un altro team vuole primeggiare nella classifica. Infatti il legame Alfa Romeo Racing-F1 si fa sempre più forte. La prima gara della stagione, in Bahrain più di due settimane fa è stata davvero sorprendente con entrambe le vetture in lotta per i punti per tutta la durata dell’evento, ben lontani da dove erano nel 2020. GP di Imola è alle porte: parlano Gasly e Tsunoda Alfa Romeo Racing-F1: un team in crescita? Con i margini sottilissimi ogni piccolo dettaglio diventa fondamentale ed ogni passo avanti significa un balzo su un team rivale ma ogni errore invece riporta indietro sulla griglia. Siamo solo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Il 18 Aprile 2021 andrà in scena il Gp di Imola ed oltre la strapotere di Louis Hamilton con la Mercedes un altroprimeggiare nella classifica. Infatti il legame-F1 si fa sempre più forte. La prima gara della stagione, in Bahrain più di due settimane fa è stata davvero sorprendente con entrambe le vetture in lotta per i punti per tutta la durata dell’evento, ben lontani da dove erano nel 2020. GP di Imola è alle porte: parlano Gasly e Tsunoda-F1: unin crescita? Con i margini sottilissimi ogni piccolo dettaglio diventa fondamentale ed ogni passo avanti significa un balzo su unrivale ma ogni errore invece riporta indietro sulla griglia. Siamo solo ...

