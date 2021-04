Tempesta d’amore | anticipazioni 13 aprile | la confusione di Franzi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che martedì 132021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo.puntata di martedì 132021 Il Sanfield dopo una serie di accurate indagini, si renderà conto che ci sarà qualcosa che non andrà a fatto bene con la ristrutturazione dell’hotel. Nel frattempo, gli uomini che sono stati assunti da Ariane inizieranno ad avere un comportamento molto sospettoso. Ma per capire meglio, l’albergatore arriverà a compiere un passo davvero molto rischioso. Tim dopo che ha lasciato Amelie andrà incontro ae ...