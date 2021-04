Sport e Salute | Cozzoli | ' collaborazione con enti locali per vincere sfida nostri giorni'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - “Locome strumento perlache stiamo vivendo. E il gioco di squadra con gliper riuscirci”. Vito, presidente diS.p.A., ha partecipato stamattina con il sottosegretario alloValna Vezzali, il vicepresidente vicario dell'Anci Roberto Pella e il presidente del Coni Giovanni Malagò alla cerimonia Aces Europe per il Galà Citta delloorganizzato al Salone d'Onore di Palazzo H. “Ogni luogo ha per natura potenzialitàive - ha spiegatoai 39 sindaci intervenuti -. La massiccia adesione a “nei Parchi” da parte di 1313 comuni ci ha spinti a ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Lo #sport è sinonimo di #salute: le #palestre chiuse rappresentano l'ennesimo controsenso che al più presto va ri… - ilPostSport : Tutti vorrebbero più partite, ma calendari sempre più fitti possono mettere a rischio la salute dei giocatori e la… - Alessandro_Amad : RT @CpiMaci: Da una classe politica impegnata a combattere il “machismo tossico”, che sembra fare dell’indebolimento fisico e morale dei ci… - faquirite : RT @CpiMaci: Da una classe politica impegnata a combattere il “machismo tossico”, che sembra fare dell’indebolimento fisico e morale dei ci… - CpiMaci : Da una classe politica impegnata a combattere il “machismo tossico”, che sembra fare dell’indebolimento fisico e mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

TiroLiberoWeb

... presidente diSpa. In dirittura d'arrivo intanto la scelta del nuovo amministratore delegato di Engineering che prendera' il posto della storica guida operativa, Paolo Pandozy, ...Le condizioni didi Gaia Lucariello sono migliorate. La moglie di Simone Inzaghi , che nei giorni era stata costretta al ricovero all'Ospedale 'Lazzaro Spallazani' a causa delle complicanze sorte per il Covid, ...E il gioco di squadra con gli enti locali per riuscirci”. Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute S.p.A., ha partecipato stamattina con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il ...Firmato protocollo d’intesa denominato “city partner” tra il Sindaco e il presidente della Federazione italiana ...