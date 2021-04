Spettacolo | Franceschini a Cts | ' riaprire in zona gialla con più pubblico' **

Advertising

"Per lola situazione non è più sostenibile", ribadisce."Il settore è da considerare essenziale come la scuola".Nel suo interventoha inoltre ribadito quanto per lola situazione non sia più sostenibile e quanto questo settore, al pari di quello della scuola, debba essere considerato ...Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha presentato alcune proposte al Comitato tecnico scientifico per far ripartire il settore dello spettacolo, la cui situazione "non è più sostenibile". F ...Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, è stato ricevuto questo pomeriggio dal Comitato Tecnico Scientifico per discutere del riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo. Nel corso ...