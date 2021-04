Rosso a Ibra, la protesta social contro Maresca continua: 'Complotto' (Di lunedì 12 aprile 2021) Sorrisi e malumori. Il Milan batte 3 - 1 il Parma al Tardini - tredicesima trasferta con 3 punti in campionato, record in Europa tra le prime cinque leghe - ma il Rosso a Ibra non è andato giù ai ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Sorrisi e malumori. Il Milan batte 3 - 1 il Parma al Tardini - tredicesima trasferta con 3 punti in campionato, record in Europa tra le prime cinque leghe - ma ilnon è andato giù ai ...

Advertising

VIRGINRINGO : Well done boys! Non molliamo, 3 punti super! #Maresca sempre prevenuto con @acmilan si inventa un rosso per… - tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - sportli26181512 : Milan, Tuttosport titola: 'Rosso a Ibra, ricorso pronto': Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica… - generacomplotti : RT @Gazzetta_it: Rosso a #Ibra, social scatenati contro #Maresca: 'Complotto' - Chiaramilanista : @notgiorgiab @marcovarini @luigidea Maresca ha provocato perché ha lasciato parlare Ibra senza ammonirlo o senza av… -