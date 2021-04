Pensioni a 62 anni | e se la soluzione fosse il fondo di solidarietà?

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il sistema previdenziale deve essere ritoccato in modo tale da risolvere ciò che Quota 100 lascerà in eredità. Al termine del 2021 quando quota 100 non sarà più a disposizione, per accedere alleoccorrerà aspettare 5in più arrivando ai 67previsto dalla ordinaria pensione di vecchiaia. Evidente che uno scalone di questo tipo necessita di ritocchi. Lavoratori da tutelare dopo quota 100 Si fa un gran parlare di diverse misure, da quota 102 ad una eventuale quota 41 per tutti. Si tratta di misure ipotetiche, piene di vincoli e paletti atti ad evitare che il concedere uscite anticipate dalla pensione produca un esborso in termini di spesastica insostenibile per il sistema. In parole povere, va evitato ciò che è successo con quota 100, misura che è costata troppo a detta di tecnici ed esperti. ...

... con la pensione di vecchiaia fissata dalla Legge Fornero a 67di età. Vediamo insieme cos'è Quota 102 e come funziona e come cambieranno lein futuro . Orlando alle prese con la ...In Europa si va in pensione mediamente a 63. Non si capisce perché in Italia dobbiamo andare a 67". E ancora: "In Europa per lesi spende intorno al 12% del Pil . In Italia avviene la ...L’idea sarebbe quella di farli andare in pensione a 62 anni con almeno 35 di contributi versati. La seconda è la cosiddetta quota 102, vale a dire un pensionamento anticipato per chi ha almeno 64 anni ...La misura introdotta nel 2019 che consente di riscattare fino a 5 anni di università a un costo parametrato ... al fine di aumentare il montante contributivo per raggiungere la pensione, non prevede ...