“Non potevo più tollerare certe cose”. Amici, saetta sul programma di Maria: “Ecco perché ho lasciato” (Di lunedì 12 aprile 2021) Circa due settimane fa si era verificato un evento spiacevole che ha reso possibile conoscere il punto di vista interno di una delle insegnanti di Amici. La celebre scuola di talenti condotta da Maria De Filippi era stata attaccata attraverso un lungo post. Non è la prima volta che il programma Mediaset subisce derive interne con l’intento di “smascherare” alcune delle dinamiche che gli appartengono. Le parole utilizzate dall’ex professoressa in risposta a chi la accusava di aver “sputato nel piatto in cui ha mangiato”, sono arrivate anche a pungere la stessa conduttrice. Maria. La ormai ex insegnante della trasmissione, nella fattispecie, si era spesa contro Amici definendo la scuola e il programma tutto come un “teatrino ridicolo”. Amici, Mia Molinari: ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 aprile 2021) Circa due settimane fa si era verificato un evento spiacevole che ha reso possibile conoscere il punto di vista interno di una delle insegnanti di. La celebre scuola di talenti condotta daDe Filippi era stata attaccata attraverso un lungo post. Non è la prima volta che ilMediaset subisce derive interne con l’intento di “smascherare” alcune delle dinamiche che gli appartengono. Le parole utilizzate dall’ex professoressa in risposta a chi la accusava di aver “sputato nel piatto in cui ha mangiato”, sono arrivate anche a pungere la stessa conduttrice.. La ormai ex insegnante della trasmissione, nella fattispecie, si era spesa controdefinendo la scuola e iltutto come un “teatrino ridicolo”., Mia Molinari: ...

