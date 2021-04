Non è il Colosseo, ma l'arena di Nimes: la gaffe nello spot di Virginia Raggi (Di lunedì 12 aprile 2021) In un video ufficiale pubblicato sui suoi social, la sindaca Virginia Raggi sponsorizza la Ryder Cup, gara di golf internazionale che si terrà nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, alle porte di Roma. Ma c’è un problema. Tra le immagini, al posto del Colosseo, è visibile l’arena di Nimes, in Francia. “Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia. Resisti #Roma, che è quasi finita”, scrive in una nota il parlamentare romano di Iv Luciano Nobili, tra i tanti che hanno attaccato la sindaca per la gaffe. Su Facebook parla anche il segretario del PD di Roma Andrea Casu: “Può una persona che dopo 5 anni in cui è stata sindaca non riconosce nemmeno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) In un video ufficiale pubblicato sui suoi social, la sindacasponsorizza la Ryder Cup, gara di golf internazionale che si terrà nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, alle porte di Roma. Ma c’è un problema. Tra le immagini, al posto del, è visibile l’di, in Francia. “Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia. Resisti #Roma, che è quasi finita”, scrive in una nota il parlamentare romano di Iv Luciano Nobili, tra i tanti che hanno attaccato la sindaca per la. Su Facebook parla anche il segretario del PD di Roma Andrea Casu: “Può una persona che dopo 5 anni in cui è stata sindaca non riconosce nemmeno ...

lucianonobili : Dopo 5 anni di disastri, la #Raggi batte un nuovo record nelle figuracce. In un video ufficiale, prova ad intestars… - ilriformista : Non solo l’errore nel video del Colosseo: in molti ricordano ai 5 Stelle le ‘battaglie’ contro Renzi per aver tenta… - Open_gol : «Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari» - Dany16San : RT @elevisconti: - Ce l’hai una bella foto del #Colosseo per la pubblicità della #Raggi? - eccola! - ma è tutto rotto e gli manca pure mezz… - PaoloFicarra : RT @ilriformista: Non solo l’errore nel video del Colosseo: in molti ricordano ai 5 Stelle le ‘battaglie’ contro Renzi per aver tentato di… -