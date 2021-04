Manifestazione a Roma ' IoApro' | ristoratori in piazza Scontri | petardi e bombe di carta

(Di lunedì 12 aprile 2021)' : isono scesi in strada, con tanto di cartelli, fumogeni edi, per protestare contro le norme restrittive anti - Coronavirus. Ed è subito ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - SkyTG24 : A #Roma si è svolta una #manifestazione degli infermieri #NoVax - FiorellaMannoia : E io sarò con loro. Roma. Sabato 17 Aprile. Piazza Del Popolo. #bauliinpiazza - Rossell57015480 : RT @RadioSavana: Manifestazione a Roma, cittadini e lavoratori bloccati in autostrada dalla Polizia di Stato. Blocchi anche alla stazione T… - PpPagliaro : RT @lauracesaretti1: Qualcuno mi sa trovare qualche differenza tra le manifestazioni #IoApro e quelle dei Blackbloc? -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione Roma

... a. A piccoli gruppi sono presenti su via del Corso ed in alcune vie limitrofe. 'Vogliamo che i negozi vengano riaperti', dice uno. Lanon autorizzata del movimento 'IoApro' si ...TARANTO - Fim, Fiom e Uilm annunciano una mobilitazione per il 23 aprile con sciopero di 24 ore nello stabilimento di Taranto enei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico aper protestare contro la gestione dello stabilimento siderurgico da parte di ArcelorMittal, definita 'fallimentare', e contro i ...Gli organizzatori denunciano blocchi ai caselli autostradali, la questura di Roma smentisce: "Parole destituite di ogni fondamento" ...Attimi di tensione in piazza San Silvestro a Roma per il lancio di petardi e oggetti, da parte dei manifestanti del movimento "IoApro", contro le forze dell'ordine. La protesta è stata organizzata dag ...