Malika, cacciata e insultata dai genitori perché lesbica. Da Fedez a Elodie tutti con lei (Di lunedì 12 aprile 2021) La sua «colpa»: essersi innamorata di un'amica e averlo rivelato a mamma e papà. Malika, ventiduenne di Castelfiorentino, è stata cacciata di casa senza che le fosse lasciata nemmeno la possibilità di portare con sé le sue cose. Non è la prima volta che succede che una ragazza o un ragazzo gay vengano segregati dalle famiglie perché gay, ma questa volta è scattata una gara di solidarietà che sta assicurando a Malika sostegno, attenzione e aiuto.

amnestyitalia : Piena solidarietà a Malika, ragazza di 22 anni cacciata di casa e aggredita dai suoi genitori solo perché innamorat… - fattoquotidiano : Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbi… - HuffPostItalia : La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay - MarabottoMP : RT @Misurelli77: Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbica Ecco… - Riflettente : RT @Misurelli77: Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbica Ecco… -