Isola dei Famosi | Vera Gemma e il confronto con Awed

Il confronto tra Vera Gemma e Awed: "Le scuse che hai fatto ai tuoi nuovi amici, oggi qui le devi a me" Poco dopo l'inizio dell'ottavo appuntamento con L'Isola dei Famosi, dopo essersi collegata con la Palapa, Ilary Blasi dà l'annuncio alle tre naufraghe di Playa Esperanza Elisa, Vera e Miryea che potranno riscattarsi tornando sull'Isola e confrontarsi con gli altri naufraghi. Le tre sono entusiaste, soprattutto Vera, che ha voglia di confrontarsi con Awed, dopo aver appreso che in sua assenza ha chiesto scusa al gruppo. Mentre le tre naufraghe raggiungono la Palapa, Ilary Blasi annuncia ad Awed "un appuntamento importante" per lui, invitandolo a raggiungere la spiaggia. Lì lo fa bendare. Lo youtuber ...

