Domenica In, Mara Venier a Pupo “Vuoi salutare Barbara D’Urso?” (Di lunedì 12 aprile 2021) Pupo è stato ospite nel programma di Mara Venier, Domenica In. In questa occasione ha salutato la conduttrice Barbara D’Urso. E spiega il motivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi) Su Rai 1 è andato in onda il consueto appuntamento con Mara Venier, Domenica In. La conduttrice ha ospitato nel suo studio moltissimi ospiti e tra questi era presente anche il cantante Pupo. Ed è stato proprio con lui che la padrona di casa si è divertita a metterla in difficoltà. Ma andiamo con ordine. Il cantante ha parlato dei suoi trascorsi in televisione ed è stato inevitabile non ricordare di quando ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021)è stato ospite nel programma diIn. In questa occasione ha salutato la conduttrice. E spiega il motivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real(@enzoghinazzi) Su Rai 1 è andato in onda il consueto appuntamento conIn. La conduttrice ha ospitato nel suo studio moltissimi ospiti e tra questi era presente anche il cantante. Ed è stato proprio con lui che la padrona di casa si è divertita a metterla in difficoltà. Ma andiamo con ordine. Il cantante ha parlato dei suoi trascorsi in televisione ed è stato inevitabile non ricordare di quando ...

Advertising

Ferdy69519704 : ?? non ci credo L’ ha detto... @carmelitadurso doppiata da zia Mara doppiata da Bonolis la domenica sera che vince d… - iside50 : RT @iside50: Io invece rispondo a ?@MatteoBassetti1? non ho fiducia di nessun vaccino , da buon medico come lei pensa di essere sa meglio d… - Ciro_DeVivo : Se conosci fai il vaccino che vuoi. Forse sarebbe opportuno che Mara Venier, al quale va tutta la mia stima, si di… - marcoluci1 : RT @Nicholas_Dls00: C'è #DomenicaIn sulla Rai, sulla Rai Ancora buoni ascolti per Mara Venier, con punte di oltre 4 milioni di telespettato… - marcoluci1 : RT @Tele_Visionaro: Mara Venier regina incontrastata della domenica pomeriggio #DomenicaIn -