Covid Germania, superati i 3 milioni di contagi (Di lunedì 12 aprile 2021) In Germania sono più di tre milioni i casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia di coronavirus. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Robert Koch, l'agenzia governativa che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, si registrano 3.011.513 contagi, compresi 13.245 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Il bollettino parla anche di altri 99 decessi che portano il bilancio a 78.452 morti. Le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus sono circa 2.683.900. L'articolo CalcioWeb.

