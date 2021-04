Cosa sappiamo dell’attacco a un impianto nucleare in Iran (Di lunedì 12 aprile 2021) Israele sarebbe responsabile dell’attacco contro il principale impianto di arricchimento dell’uranio dell’Iran, avvenuto l’11 aprile. Il sabotaggio, che potrebbe essere stato causato da un attacco informatico o dall’uso di esplosivi, ha provocato la distruzione dei generatori elettrici dell’impianto, innescando un blackout totale. Secondo l’Agenzia Iraniana per l’energia nucleare non ci sarebbero state vittime o fuoriuscite di sostanze radioattive, ma l’incidente dovrebbe aver rallentato il programma nucleare dell’Iran di diversi mesi. Il New York Times ha riportato le dichiarazioni di alcuni fonti dei servizi segreti statunitensi che hanno definito l’incidente come “un’operazione segreta di Israele”. Anche il portavoce del ministero degli esteri ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Israele sarebbe responsabilecontro il principaledi arricchimento dell’uranio dell’, avvenuto l’11 aprile. Il sabotaggio, che potrebbe essere stato causato da un attacco informatico o dall’uso di esplosivi, ha provocato la distruzione dei generatori elettrici dell’, innescando un blackout totale. Secondo l’Agenziaiana per l’energianon ci sarebbero state vittime o fuoriuscite di sostanze radioattive, ma l’incidente dovrebbe aver rallentato il programmadell’di diversi mesi. Il New York Times ha riportato le dichiarazioni di alcuni fonti dei servizi segreti statunitensi che hanno definito l’incidente come “un’operazione segreta di Israele”. Anche il portavoce del ministero degli esteri ...

