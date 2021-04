Calendario playoff Eurolega basket 2021: date, orari, tv, programma dei quarti di finale con l’Olimpia Milano (Di lunedì 12 aprile 2021) Si sono delineati questa sera i quarti di finale di Eurolega, in modo definitivo, con la vittoria dello Zenit San Pietroburgo sul Panathinaikos. Siamo dunque pronti a vivere la fase della stagione che l’anno scorso non è stata a causa dell’esplodere della pandemia di Covid-19. l’Olimpia Milano torna ai quarti dopo sette anni, e si confronta con l’esordiente Bayern Monaco. Si tratta di due dei tre casi di squadre che un anno fa non ci sarebbero state: l’altro è costituito proprio dallo Zenit, che sfida il Barcellona vincitore della regular season. Nel lato basso del tabellone le supersfide Anadolu Efes-Real Madrid e CSKA Mosca-Fenerbahce, che hanno un passato di altissimo livello alle spalle. Almeno dodici partite, un massimo di venti: il meglio dell’Europa dei canestri è tutto qui, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Si sono delineati questa sera ididi, in modo definitivo, con la vittoria dello Zenit San Pietroburgo sul Panathinaikos. Siamo dunque pronti a vivere la fase della stagione che l’anno scorso non è stata a causa dell’esplodere della pandemia di Covid-19.torna aidopo sette anni, e si confronta con l’esordiente Bayern Monaco. Si tratta di due dei tre casi di squadre che un anno fa non ci sarebbero state: l’altro è costituito proprio dallo Zenit, che sfida il Barcellona vincitore della regular season. Nel lato basso del tabellone le supersfide Anadolu Efes-Real Madrid e CSKA Mosca-Fenerbahce, che hanno un passato di altissimo livello alle spalle. Almeno dodici partite, un massimo di venti: il meglio dell’Europa dei canestri è tutto qui, ...

