Amori | risate e inferni La mia vita spericolata da gladiatore delle voci

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Massimo M. Veronese Attore per cinema e tv, è il re dei doppiatori. E racconta trucchi e segreti in un'autobiografia Più che un'autobiografia è un film d'avventura: scommesse impossibili, eroine bellissime,contrastati, morti romanzesche, figlie perdute e ritrovate. Luca Ward è il Principetenebre più amato del doppiaggio, quasi un milione di follower su Facebook, è la voce più famosa del cinema, la voce più famosa e basta. In Il talento di essere Nessuno (Sperling&Kupfer) racconta con coraggio e tenerezza il suo mondo segreto, a partire dalla malattia della figlia Luna. Pensare che nemmeno si sognava di farlo. «Me lo ha chiesto l'editore. Mi hanno detto: Sei molto popolare sui social, 7 fan su 10 sono donne e, caso più unico che raro, non ha haters». In effetti non avere odiatori è miracoloso. Forse perché con la voce ...