Ritorno a scuola, ed è subito caos tra contagi e ordinanze (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A pochi giorni dalla riapertura in presenza delle scuole per gli studenti più piccoli, è già caos contagi e ordinanze in provincia di Salerno. A Fisciano il sindaco Vincenzo Sessa, dopo aver riscontrato la positività al Covid19 di un’alunna frequentante la classe seconda A della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano nella frazione di Pizzolano ha deciso di chiudere l’intero edificio scolastico per la sanificazione dei locali e la messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la stessa classe e del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunna positiva. Ed è anche caos ordinanze: da un lato c’è chi come il sindaco di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli ha deciso di riaprire da domani dopo una prima ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A pochi giorni dalla riapertura in presenza delle scuole per gli studenti più piccoli, è giàin provincia di Salerno. A Fisciano il sindaco Vincenzo Sessa, dopo aver riscontrato la positività al Covid19 di un’alunna frequentante la classe seconda A dellaprimaria dell’Istituto comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano nella frazione di Pizzolano ha deciso di chiudere l’intero edificio scolastico per la sanificazione dei locali e la messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la stessa classe e del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunna positiva. Ed è anche: da un lato c’è chi come il sindaco di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli ha deciso di riaprire da domani dopo una prima ...

