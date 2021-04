Moviola Fiorentina Atalanta | dubbi sul secondo gol di Zapata

(Di domenica 11 aprile 2021) L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:L’episodio chiave delladel match tra, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH L’episodio piùoso della gara del Franchi è quello relativo alla seconda rete di Duvan. L’attaccante dell’viene imbucato perfettamente da Malinovskyi, ma probabilmente è partito con qualche istante di anticipo. La rete del 2-0 viene comunque convalidata tra le mille polemiche della panchina viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Atalanta trova il gol del raddoppio. Nel match contro la Fiorentina, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini trovano la rete dello ...