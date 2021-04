"Io ho fatto una scelta". Milan, la stoccata di Maldini a Donnarumma: addio già scritto? (Di domenica 11 aprile 2021) Che stoccata, quella di Paolo Maldini a Gigio Donnarumma, il portiere del Milan che continua a tentennare sul rinnovo: il contratto è in scadenza a fine anno e i rossoneri rischiano di perdere il loro prospetto migliore a parametro zero, il tutto dopo averlo lautamente ricompensato con l'attuale super-contratto. Il commento di Maldini arriva a margine della partita vinta al Tardini contro il Parma. Interpellato sul rinnovo del portiere gestito da Mino Raiola, la bandiera rossonera ha affermato: "Non legarsi eternamente è una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo, a volte dà soddisfazioni a volte no. So cos'ho a disposizione dal club, per fare un affare bisogna essere felici in due". E ancora, tagliente, ha aggiunto: "Io una scelta la avevo fatta". Quella di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Che, quella di Paoloa Gigio, il portiere delche continua a tentennare sul rinnovo: il contratto è in scadenza a fine anno e i rossoneri rischiano di perdere il loro prospetto migliore a parametro zero, il tutto dopo averlo lautamente ricompensato con l'attuale super-contratto. Il commento diarriva a margine della partita vinta al Tardini contro il Parma. Interpellato sul rinnovo del portiere gestito da Mino Raiola, la bandiera rossonera ha affermato: "Non legarsi eternamente è unache uno fa e porta avanti nel tempo, a volte dà soddisfazioni a volte no. So cos'ho a disposizione dal club, per fare un affare bisogna essere felici in due". E ancora, tagliente, ha aggiunto: "Io unala avevo fatta". Quella di ...

