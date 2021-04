Inter, Di Biagio: “Conte un fenomeno, certi discorsi mi fanno ridere. Lukaku? Una parola per descriverlo” (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio sta facendo un grande lavoro. Da uno come lui c'è solo da imparare.Queste le parole di Gigi Di Biagio, ex allenatore della Nazionale italiana under 21 e con un passato da giocatore dell'Inter. Nonostante non sia al momento alla guida di un club, il tecnico classe '71 continua a seguire il mondo del calcio legato alla Serie A e non solo. In un'Intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Di Biagio si è soffermato in particolar modo sulla stagione dei nerazzurri di Antonio Conte, primi in classifica e con un vantaggio piuttosto considerevole sulle inseguitrici. Tutto frutto - a detta sua - proprio del lavoro del tecnico pugliese, capace di plasmare un organico ad immagine e somiglianza delle sue idee tattiche.VIDEO Inter, Conte: ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio sta facendo un grande lavoro. Da uno come lui c'è solo da imparare.Queste le parole di Gigi Di, ex allenatore della Nazionale italiana under 21 e con un passato da giocatore dell'. Nonostante non sia al momento alla guida di un club, il tecnico classe '71 continua a seguire il mondo del calcio legato alla Serie A e non solo. In un'vista esclusiva rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Disi è soffermato in particolar modo sulla stagione dei nerazzurri di Antonio, primi in classifica e con un vantaggio piuttosto considerevole sulle inseguitrici. Tutto frutto - a detta sua - proprio del lavoro del tecnico pugliese, capace di plasmare un organico ad immagine e somiglianza delle sue idee tattiche.VIDEO: ...

