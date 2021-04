Highlights e gol Sheffield United-Arsenal 0-3 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la trentunesima giornata del campionato di. I Gunners passano a Bramall Lane grazie alle firme di Lacazette (doppietta) e Martinelli. Riscattato in parte il passo falso contro lo Slavia Praga e la piallata subita settimana scorsa dal Liverpool: gli uomini di Arteta salgono a quota 45 punti, a nove punti di distanza dal Chelsea quinto. I padroni di casa, invece, sono sempre più ultimi in classifica: l’aritmetica retrocessione è a un passo. Di seguito ilcon le azioni salienti del match. LACAZETTE, 0-1 MARTINELLI, 0-2 LACAZETTE, 0-3 SportFace.