Didier Queloz chi è | biografia e curiosità sull’astronomo svizzero

Leggi su ck12

(Di domenica 11 aprile 2021) noto per aver scoperto l’esistenza del pianeta extrasolare 51 Pegasi B– Getty Images, nato a Ginevra il 23 febbraio 1966, è un astronomo noto per aver co-scoperto il pianeta extrasolare 51 Pegasi B. Si è laureato in fisica presso l’Università di Ginevra nel 1990, nel 1992 ha completato il suo percorso accademico con la specializzazione in astronomia e astrofisica. Insieme a Michel Mayor ha scoperto l’esistenza del 51 Pegasi B nel 1995. Dal 1997 al 1999 ha lavorato come Distinguished visiting scientistis al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena e dal 1997 al 2004 è stato un componente di diversi gruppi scientifici dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). ESA-sponsored medical doctor Nick Smith snapped this photo of the storage containers at #Concordia research station in ...