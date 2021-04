DayDreamer anticipazioni puntate dal 12 al 16 aprile 2021: Can è guarito? (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle puntate dal 12 al 16 aprile 2021 della soap opera turca DayDreamer vedremo Can recuperare una parte della memoria dopo l’incidente nel quale ha rischiato di perdere la vita. Sanem realizza quindi che forse c’è una luce in fondo al tunnel… DayDreamer anticipazioni puntate dal 12 al 14 aprile 2021: Can è guarito? Can recupera poco a poco la memoria e inizia dunque a ricordare dettagli nuovi che aveva rimosso. Sanem è molto felice di questo recupero che le fa ben sperare per il futuro. Il fatto che non riuscisse a ricordare la loro storia d’amore la faceva soffrire, ma ora crede che tutto si sistemerà per il meglio. Can però non si sente ora legato a lei, dato che non ricorda quello che è veramente ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 11 aprile 2021) Nelledal 12 al 16della soap opera turcavedremo Can recuperare una parte della memoria dopo l’incidente nel quale ha rischiato di perdere la vita. Sanem realizza quindi che forse c’è una luce in fondo al tunnel…dal 12 al 14: Can è? Can recupera poco a poco la memoria e inizia dunque a ricordare dettagli nuovi che aveva rimosso. Sanem è molto felice di questo recupero che le fa ben sperare per il futuro. Il fatto che non riuscisse a ricordare la loro storia d’amore la faceva soffrire, ma ora crede che tutto si sistemerà per il meglio. Can però non si sente ora legato a lei, dato che non ricorda quello che è veramente ...

