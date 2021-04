Covid, Fauci: “Vaccini Usa in eccedenza a paesi che ne hanno bisogno” (Di domenica 11 aprile 2021) “Non appena avremo vaccinato la nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la donazione dei nostri Vaccini in eccedenza ai paesi che ne hanno bisogno”. Ad annunciarlo, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3 è stato l’immunologo americano Anthony Fauci. “Molti dei paesi europei hanno risorse sufficienti: per queste donazioni ci riferiamo a paesi a basso e medio reddito”, ha precisato Fauci, che incontrerà il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio nel corso della sua visita domani a Washington. Fauci ha poi spiegato che negli Stati Uniti e in Europa è ormai predominante la variante inglese del Covid, che “sembra trasmettersi in modo molto più efficiente. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) “Non appena avremo vaccinato la nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la donazione dei nostriinaiche ne”. Ad annunciarlo, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3 è stato l’immunologo americano Anthony. “Molti deieuropeirisorse sufficienti: per queste donazioni ci riferiamo aa basso e medio reddito”, ha precisato, che incontrerà il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio nel corso della sua visita domani a Washington.ha poi spiegato che negli Stati Uniti e in Europa è ormai predominante la variante inglese del, che “sembra trasmettersi in modo molto più efficiente. E’ ...

