Carceri tra sovraffollamento e restrizioni da covid | 14 detenuti suicidi da inizio anno

(Di domenica 11 aprile 2021) Sabatino Trotta è solo l’ultimo nome di una lista diin cella che, ad oggi, è arrivata a quota 14 dall’dell’. Il dirigente della Asl di Pescara, che si è tolto la vita mercoledì scorso nel carcere di Vasto, era rinchiuso da pochi giorni nell’ambito di una indagine su presunta corruzione in un appalto sanitario. La vergogna, forse una pena considerata ingiusta. Prima di lui, il 3 aprile scorso, si era ucciso Gerardo Tarantino, trovato nel bagno della sua cella a Foggia dove era recluso, unico indiziato dell’omicidio di Tiziana Gentile avvenuto il 26 gennaio a Orta Nova. Il 31 marzo venne trovato impiccato nella sua cella a Bari il 46enne Nicola Nigro, dopo diversi tentativi di togliersi la vita. In quella sciagurata lista di 14da2021 anche un ragazzino di appena 15 ...

...e lavoratori penitenziari per prevenire eventuali focolai all'interno delle sovraffollate. ...garantito con la loro presenza l'approvvigionamento di ciò che ci serve per sopravvivere senzal'...Olivo) Quattro detenuti su dieci in terapia psichiatrica,carenza di personale e pochi percorsi oltre il farmaco . Il 2020, anno della pandemia, per leha significato isolamento ulteriore.L'uomo era anche vittima di padre Gerald Ridsdale, sacerdote della diocesi di Ballarat e attualmente in carcere dopo esser stato condannato tra il 1993 e il 2017 per un gran numero di abusi sessuali ...Tra i presenti un gruppo di detenuti e di detenute dal carcere di Regina Coeli, Rebibbia femminile e Casal del Marmo di Roma, alcune Suore Ospedaliere della Misericordia, una rappresentanza di ...