Spagna, internet non funziona e un utente tagga per sbaglio l'Inter: i nerazzurri rispondono con ironia (Di sabato 10 aprile 2021) Divertente siparietto social che coinvolge, suo malgrado, anche l'Inter. Un utente spagnolo, spazientito per problemi con la propria linea internet, ha mandato un tweet al suo gestore telefonico lamentandosi del disservizio. Peccato solo che per sbaglio ha taggato l'Inter, e il club italiano ha risposto con ironia. Questo il botta e risposta social: "Otto giorni senza servizio internet e senza risposta in alcun modo. Passerò a Conatel", "Ciao, Conatel. Ti lasciamo qui questo messaggio nel caso tu voglia occupartene. Siamo impegnati a festeggiare la nostra vittoria. Saluti dalla vera Inter". SportFace.

